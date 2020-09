L'Italia sui vasetti della Nutella

(ANSA) - TORINO, 18 SET - L'Italia con Enit griffa la Nutella con un'edizione speciale a sostegno dell'amore per la Penisola. Trenta vasetti, in vendita dal 12 ottobre in edizione limitata e da collezione, che celebrano il Paese, toccando tutte le regioni. Dai borghi alle montagne, dalle isole alle città, dalle acque cristalline ai paesi colorati, ognuno è uno scorcio d'Italia. Un viaggio che porterà i consumatori a visitare in modo virtualme trenta località d'Italia.

Inquadrando il QR code su ogni vasetto sarà possibile vivere un'esperienza di virtual reality. I contenuti saranno fruibili all'interno di una piattaforma digitale, dove sarà possibile mettere alla prova le proprie conoscenze legate al territorio, alla storia, alla cultura e godere di video-ricette legate alla tradizione culinaria del paese rivisitate in chiave Nutella.

"Questo progetto contribuirà ad affermare l'Italianità e le eccellenze del Made in Italy con un brand immediatamente riconoscibile", spiega il presidente Enit, Giorgio Palmucci.

"Nutella firma il suo amore per l'Italia su ogni vasetto - aggiunge Alessandro d'Este, ad di Ferrero Commerciale Italia - .

In questo momento difficile per un settore strategico della nostra economia come il turismo, Nutella si stringe accanto all'Enit per valorizzare la bellezza dell'Italia fatta di natura ed arte, città e borghi, mari e montagne, quella che il mondo intero ci invidia". (ANSA).