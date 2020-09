'Sweet home', per promuovere il Monferrato

(ANSA) - ASTI, 17 SET - Una canzone e un video, in chiave ironica e semi dialettale, per parlare del Monferrato, "la dolce casa". Si intitola 'Sweet home Monferrato' il brano che, sulle note di 'Sweet home Alabama' racconta alcune delle tipicità del territorio patrimonio Unesco, tra cinque location in vigne, città e luoghi identitari dell'Astigiano e che sta raccogliendo centinaia di visualizzazioni sul Youtube. Lo ha presentato il vice sindaco di Asti, Marcello Coppo, che insieme a un gruppo di artisti locali ha ideato l'iniziativa durante il periodo di lockdown.

"Ho declinato in chiave monferrina la famosissima canzone americana - afferma Coppo - e raccontiamo in musica il nostro grande amore per il territorio". Testo e ritornello sono all'insegna della spensieratezza e del buon umore, e ci sono anche termini dialettali. "Abbiamo fatto questo solo per amore di Asti", dice Fabrizio Rizzolo che ha curato la regia. Il progetto artistico raccoglie fondi anche per sostenere chi lavora nel mondo dello spettacolo, messo in ginocchio dal coronavirus. "Chi lavora nel mondo dello spettacolo può fare molto, è quindi giusto riconoscergli la dignità della sua professionalità". (ANSA).