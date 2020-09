MiTo al Castello Cavour di Santena

(ANSA) - TORINO, 17 SET - MiTo emigra al Castello Cavour di Santena, al Palazzo delle Scuderie, sabato 19 settembre con un concerto realizzato in collaborazione con la Filarmonica Trt e con la Fondazione Scuola di Alto Perfezionamento Musicale di Saluzzo. Sul podio, a dirigere una formazione di archi selezionata al termine del corso Obiettivo Orchestra in Concerto ideato dalla Filarmonica Trt e dalla Scuola di Alto Perfezionamento, c'e' Daniele Palmizio, tra i giovani direttori europei oggi più quotati nonché celebre solista solito ad esibirsi con una ottocentesca viola Testore dell'Accademia Chigiana di Siena.

In programma musiche di Mozart, Peter Warlock e Gustav Holst.

Il giorno dopo, sempre al Castello, si tiene la cerimonia di consegna degli occhialini d'oro a Giovanni Minoli, giornalista, saggista e conduttore televisivo. (ANSA).