Legge elettorale, Consiglio Piemonte avvia revisione

(ANSA) - TORINO, 17 SET - Migliorare la rappresentanza dei cittadini piemontesi in Consiglio regionale. Questo l'obiettivo del gruppo di lavoro insediato oggi pomeriggio all'interno della settima Commissione, secondo il presidente dell'Assemblea subalpina, Stefano Allasia: si occuperà della revisione della legge elettorale, al suo interno sono rappresentati tutti i gruppi consiliari.

Per Allasia, il lavoro della Commissione dovrà "concretizzare lo spirito di riforma con cui è nata la Settima, non solo sul tema dell'autonomia, ma anche sul piano organizzativo e della legislazione che regola i rapporti con gli enti locali e tra loro". Il suo augurio è che "il risultato rafforzi ulteriormente la rappresentanza dei cittadini e dei territori, in modo che il Consiglio possa sempre più efficacemente interpretare i loro problemi, soddisfare le loro richieste, condividere le loro aspirazioni". (ANSA).