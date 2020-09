Coltivava marijuana in valle Anzasca, arrestato

(ANSA) - DOMODOSSOLA, 17 SET - Una serra artigianale di marijuana è stata scoperta dai carabinieri in valle Anzasca, una laterale dell'Ossola. L'operazione, che ha portato all'arresto di un uomo di 54 anni, originario di Milano ma residente a Bannio Anzino, paese della valle, è stata condotta dai militari della caserme di Macugnaga e Bannio Anzino. L'uomo era tenuto sotto controllo da tempo: è stato sorpreso ad irrigare le numerose piante che coltivava in una baracca vicino alla sua abitazione. Sequestrate più di 50 piante di marijuana, diversi strumenti utili alla preparazione e al confezionamento delle dosi dello stupefacente e vari attrezzi utilizzati per la coltivazione. L'uomo è ora agli arresti domiciliari. (ANSA).