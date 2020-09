Cinema: Schiffer gira a Torino, 'una location bellissima'

(ANSA) - TORINO, 17 SET - "Last summer on set, filming in one of the most beautiful locations #turin #torino". A esprime apprezzamento per il capoluogo piemontese è la top model Claudia Schiffer che sul suo profilo Instagram ha postato una fotografia che la ritrae nei giardini della Reggia di Venaria.

Un post che ha raccolto decine di like e commenti, tra i quali quello di Turismo Torino che le assicura: "ready to welcome you whenever you want', 'pronti ad accoglierti quando vuoi'. Particolarmente apprezzato anche da Film Commission Torino Piemonte che condivide il post sul suo profilo Facebook.

"Poco fa - è il commento - la famosa modella e anche produttrice cinematografica Claudia Schiffer ha postato sul suo profilo Instagram questa bellissima fotografia che la ritrae nella nostra città, durante le riprese del film King's Man, realizzato con il sostegno di #FCTP e in uscita tra qualche mese. Grazie davvero per questo endorsement a Torino e alle nostre location".

