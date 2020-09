Ciclotour nel nord Italia per aiutare 'La casa del dono'

(ANSA) - TORINO, 17 SET - 'Trip To Trieste'. Questo il nome dell'iniziativa benefica che vede da oggi Cristiano Bilucaglia, presidente di 'uBroker Srl', la multiutilities company torinese "che azzera le bollette di luce e gas", e l'emiliano Edi Righi, presidente di 'BeChildren Onlus', percorrere in bicicletta insieme il nord Italia toccando anche Ferrara, Chioggia, Padova, Treviso e Bibione per raccogliere fondi a favore del progetto 'La Casa del Dono' dell'associazione triestina 'ABC', che offre accoglienza gratuita alle famiglie disagiate dei minori ricoverati presso l'ospedale pediatrico 'Burlo Garofolo' del capoluogo friulano.

"Si fa così realtà la partnership conclusa a febbraio 2020 fra 'BeChildren Onlus' e l'Associazione triestina 'ABC' con il prezioso sostegno di 'uBroker Srl', bruscamente stoppata dalla pandemia da Covid-19", spiegano Righi e Bilucaglia.

Il viaggio che in principio avrebbe dovuto concludersi a Trieste lo scorso 24 aprile, "giungerà a compimento il prossimo 23 Settembre, giorno dedicato al ricordo di San Pio da Pietrelcina, che ai malati e ai sofferenti dedicò una vita intera". (ANSA).