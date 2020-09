Chiude MiTo 2020, successo per edizione resilienza

(ANSA) - TORINO, 17 SET - Con un concerto intitolato 'Cinema' chiude domani, in diretta su Rai Radio3, e in replica alle 22.30 al Teatro Regio di Torino e sabato sera al Teatro Dal Verme di Milano, la 14/a edizione del Festival MiTo SettembreMusica dal tema 'Spiriti'. Protagonista l'Orchestra del Teatro Regio di Torino diretta dal 36/enne Sesto Quatrini, direttore artistico del Teatro dell'Opera Nazionale Lituana di Vilnius.

Artisti italiani come tutti i musicisti, i cantanti e i direttori coinvolti in questa anomala e ridotta edizione di MiTo, dall'appropriato titolo 'Spiriti', caparbiamente voluta, se pur in chiave rivisitata, dal direttore Nicola Campogrande e dalla presidente Anna Gastel. Entrambi rimandano a lunedì le loro riflessioni su quella che è stata comunque un'edizione di successo considerato il sold out di quasi tutti i concerti, tenuto conto del numero dei posti contingentati come al Regio di Torino e al Conservatorio che ospitavano solo 200 persone a vista. "Il primo augurio che faccio a tutti noi - conclude Campogrande - è che per la prossima edizione si possa tornare alla normalità. Questa è stata l'edizione della resilienza. Non potevamo rinunciarvi". (ANSA).