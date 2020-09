Nasce il Polo della felicità, al via a Torino concorso idee

(ANSA) - TORINO, 16 SET - È possibile misurare la felicità in una città? Si possono attivare azioni civiche e politiche per farla crescere? Da questi interrogativi è nato il progetto sperimentale Felicità Civica che ha lo scopo di creare a Torino il primo polo sulla felicità e che lancia ora un concorso di idee, aperto a cittadini, associazioni e istituzioni. Dopo una fase di ricerca psicologica e sociologica che ha coinvolto l'Università di Torino sono stati individuate dieci "sfide civiche": terza età e invecchiamento; famiglie e casa; cultura e accesso alla cultura; scuola, giovani e formazione; ambiente, territorio e spazi pubblici; lavoro e tempi di vita; benessere e relazioni; tecnologia e impatto sul lavoro e sulla società; salute e sicurezza; identità, differenze e partecipazione.

Le dieci sfide civiche sono state oggetto di un laboratorio condotto da ForwardTo e Skopia, start up dell'Università di Trento, con oltre 100 soggetti attivi in città, finalizzato a definire delle visioni di futuro desiderabili a Torino nel 2040.

Il concorso sarà presentato domani, presso la Piccola Biblioteca della Felicità, nel Polo Culturale di via Lombroso. Sul sito www.felicitacivica.it è possibile compilare un formulario per inviare una proposta entro il 7 ottobre. I 5 progetti vincitori saranno ospitati gratuitamente presso il coworking di via Lombroso e riceveranno un contributo di 500 euro per la promozione dei servizi che saranno presentati durante Torino Design the City. Il percorso prevede, inoltre, l'allestimento di una mostra con i materiali del Polo del '900 che raccontano le innovazioni civiche che nel secolo scorso hanno permesso di superare crisi complesse a Torino.

Il progetto ha il sostegno della Compagnia di San Paolo e il patrocinio della Città. (ANSA).