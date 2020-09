Meteo: ancora caldo,Arpa proroga bollettini ondate di calore

(ANSA) - TORINO, 16 SET - Massime ancora oltre i 30 gradi in Piemonte e caldo ovunque nella regione, almeno fino al weekend.

Con questa situazione meteo Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) ha deciso di prorogare di 15 giorni, fino al 30 settembre, l''emissione dei bollettini per le ondate di calore.

I bollettini, "divisi per Città di Torino, Città Metropolitana di Torino e Regione Piemonte, contengono informazioni e previsioni di tipo meteorologico e sanitario per i tre giorni successivi che consentono, in particolare ai soggetti più sensibili, di adottare comportamenti e precauzioni per difendersi dagli effetti dannosi del caldo e alle istituzioni di mettere in atto tempestivamente le misure e gli interventi preventivi più efficaci per la tutela della salute".

Oggi la massima è stata di 30.9 gradi a Isola S.Antonio (Alessandria), 30 nel centro di Torino, 28.3 a Cuneo. (ANSA).