Master 'Michele Ferrero' in Scienze alimentari

(ANSA) - TORINO, 16 SET - Sono aperte le iscrizioni all'edizione 2020-21 del Master Universitario in Innovazione nelle scienze e tecnologie alimentari dell'Università di Torino con la partecipazione dell'Università Cattolica - Campus di Piacenza. Dedicato a Michele Ferrero, fondatore dell'omonima azienda dolciaria a cui la famiglia lo regalò nel 2006, per i suoi ottant'anni, fornisce agli studenti con laurea magistrale una preparazione interdisciplinare nel campo delle scienze e delle tecnologie dell'alimentazione umana.

Tra le molteplici espressioni della missione sociale della famiglia Ferrero, da sempre impegnata a supportare la crescita economica, sociale e culturale dei territori in cui opera, il corso prevede un massimo di 12 partecipanti; in lingua inglese, ha la durata di un anno accademico e, nel rispetto delle misure anti Coronavirus, sarà tutto online.

Gli studenti che si iscrivono per la prima volta possono beneficiare di una borsa di studio, offerta dalla Fondazione Piera, Pietro e Giovanni Ferrero, a copertura dell'intera quota di iscrizione. Garantiti contributi di agevolazioni alla frequenza e premi per gli studenti meritevoli; il miglior punteggio complessivo e la migliore tesi finale avranno un premio di 10mila euro.

Previsto anche uno stage in azienda, in Italia o all'estero, per entrare a far parte del mondo Ferrero o di altre importanti aziende alimentari. Nelle passate edizioni 8 partecipanti al master su 10 hanno trovato rapidamente lavoro. (ANSA).