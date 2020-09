Scuola, a Vercelli lezione anche in Consiglio provinciale

(ANSA) - VERCELLI, 15 SET - A Vercelli parte degli studenti del liceo scientifico Avogadro farà lezione per tutto l'anno in Sala delle Tarsie, sede del Consiglio provinciale, messa a disposizione dalla Provincia. In passato la sala ha ospitato anche convegni e ospiti illustri, tra cui, nel novembre 2018, l'ex presidente del Parlamento Europeo Antonio Tajani. Dal suo insediamento il presidente della Provincia, Eraldo Botta, ha deciso di organizzare Consigli provinciali "itineranti", e avendola libera, ha deciso di mettere la Sala delle Tarsie a disposizione del liceo Avogadro, alle prese con problemi di spazio.

Gli studenti della 5/a A hanno occupato tutti i banchi di maggioranza e minoranza, sempre mantenendo la distanza di un metro. "In futuro - dice Botta - bisognerà tenere sempre più conto del tema degli spazi scolastici: una visione nuova che, da parte nostra, vedrà investimenti importanti". "Bisogna incentivare i controlli della temperatura, anche una volta che i ragazzi sono seduti. Diciamo anche stop agli assembramenti fuori dagli istituti: bisogna insistere su questo aspetto fondamentale, anche eventualmente con sanzioni", aggiunge sul tema della sicurezza Gian Mario Morello, consigliere con delega all'edilizia scolastica. (ANSA).