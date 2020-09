Problemi passaporto, frenata per Suarez alla Juve

(ANSA) - TORINO, 15 SET - Il colpo Luis Suarez rischia di rimanere in canna: dalla Spagna sono praticamente certi che l'operazione che avrebbe dovuto portare il Pistolero alla Juventus sia vicina alla fumata nera. Non ci sarebbero i tempi tecnici, infatti, per riuscire ad aggirare lo status di extracomunitario dell'uruguayano, con il gong del calciomercato italiano che suonerà il prossimo 5 ottobre.

I bianconeri, quindi, continuano a battere altre piste: il favorito a diventare un compagno di Ronaldo e Dybala nell'attacco di Andrea Pirlo è Edin Dzeko della Roma, in seconda battuta Arkadiusz Milik, più staccato Olivier Giroud del Chelsea. Molto dipenderà proprio da Milik: se il polacco accetterà di andare alla Roma (c'è l'intesa fra i due club, non quella del giocatore con i giallorossi), allora Dzeko arriverà alla Juve. Infatti il bosniaco è pronto a dire sì ai bianconeri, pronti a offrire un triennale a 5-5.5 milioni di euro, mentre il giocatore chiede due a 7.5. In ogni caso, la soluzione è vicina: alla Roma dovrebbero andare 16 milioni, ma la Juventus proverà a inserire nel discorso Mattia De Sciglio. (ANSA).