Festa laureati Politecnico al Castello del Valentino

Il Politecnico di Torino festeggia al Castello del Valentino gli studenti che si sono laureati in pieno lockdown o nei primi mesi della cosiddetta Fase 2 dell'emergenza Coronavirus. Da oggi, e fino al 25 settembre, 1.727 neo ingegneri riceveranno il diploma di Laurea Magistrale nel rispetto di tutte le norme di sicurezza anti-Covid, mentre 968 potranno collegarsi da remoto grazie alla diretta streaming.

Per gli altri corsi di laurea, invece, interverranno più di 200 studenti e 90 potranno collegarsi grazie alla diretta streaming.

"Lasciatemi dire che è stata una cerimonia particolarmente toccante, per me, per i docenti e soprattutto per gli studenti e le loro famiglie", dichiara il Rettore del Politecnico Guido Saracco. "Il Politecnico è una comunità fatta di docenti, personale amministrativo e, soprattutto, studenti - aggiunge -: per loro si chiude un capitolo importante della propria vita, ma per tutti noi questo momento di condivisione vuole segnare un nuovo inizio. Voglio ringraziare tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questa iniziativa condividendo con me la convinzione che fosse importante ritrovarsi per augurare a questi ragazzi un futuro ricco di soddisfazioni".

