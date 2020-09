Calcio:Milan-Juve a S.Siro, prima volta donne al 'Meazza'

(ANSA) - ROMA, 15 SET - Il 5 ottobre sarà una data storica per il calcio femminile italiano. In quella data infatti San Siro per la prima volta ospiterà una gara della Serie A femminile, ovvero il big match fra il Milan padrone di casa e la Juventus campione d'Italia in carica. Lo ha reso noto la Federcalcio sul proprio sito, precisando che la partita, valida per la quarta giornata di campionato, si giocherà in posticipo di lunedì, appunto il 5 ottobre, con inizio alle ore 20.45 Il 'Meazza' diventerà quindi il terzo stadio solitamente dedicato al calcio maschile - dopo il Franchi di Firenze e l'Allianz Juventus Stadium di Torino - a ospitare una gara ufficiale fra due squadre formate da donne. (ANSA).