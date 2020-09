Scuola: primarie Torino, in lockdown dispersione sotto il 2%

(ANSA) - TORINO, 14 SET - Durante il lockdown nelle scuole elementari torinesi si è registrata una dispersione scolastica media inferiore al 2%. Il dato è stato illustrato in Consiglio comunale, dall'assessora all'Istruzione Antonietta Di Martino in risposta a un'interpellanza generale sulla ripartenza della scuola.

"Per questo primo giorno non abbiamo avuto segnalazioni di criticità da parte dei nostri servizi educativi. Siamo consapevoli che il quadro è in evoluzione e va monitorato", ha detto, facendo poi riferimento ai mesi passati. "La Città - ha spiegato l'assessora - ha promosso un'indagine, in collaborazione con l'Usr di Torino e l'Università, sulla dispersione scolastica nel periodo del lockdown, su un campione di 65 scuole nel torinese, dalla quale è emersa una percentuale di dispersione media nelle scuole del primo ciclo dell'1,87%.

Sono state indagate soprattutto le cause della dispersione - ha precisato - che risultano non essere solo mancanza di connessioni o dispositivi ma anche la scarsa competenza linguistica di bambini e genitori, le scarse competenze informatiche, la situazione di svantaggio, la disabilità o difficoltà di apprendimento dell'alunno. Si tratta quindi di lavorare su più fronti - ha concluso - e la Città intende organizzare ulteriori Conferenze dei servizi per approfondire le tematiche educative in vista della sottoscrizione di Patti di comunità per il supporto alle scuole e l'ampliamento dell'offerta formativa con gli Enti del territorio cittadino".

