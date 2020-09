Marchisio "Pirlo ha professionalità ed esperienza"

(ANSA) - TORINO, 14 SET - A margine della presentazione di Mate, la communication web agency che gestirà insieme all'amico ed ex compagno Giorgio Chiellini, Claudio Marchisio ha parlato anche di Juve e di Andrea Pirlo: "Sarà alla prima esperienza in panchina, ma ha a disposizione un ottimo staff e potrà crescere di partita in partita. E poi ha la professionalità e l'esperienza per gestire lo spogliatoio della Juve" le parole dell'ex centrocampista. "Non vedo l'ora che cominci il campionato - ha continuato Marchisio - anche se sarà una stagione molto particolare perché la situazione di emergenza non è ancora rientrata".

Il 'Principino' ha parlato anche di mercato. "Leggo tanto di Suarez, ma ho visto l'ultima partita della Bosnia e anche Dzeko mi ha fatto una bella impressione: chiunque arrivi, sarà comunque un grande attaccante". Al suo fianco, in questa nuova avventura chiamata Mate, ci sarà Chiellini: "Ma per il momento continuerà a pensare al campo - il commento dell'ex centrocampista - e ha due obiettivi: ritrovare continuità dopo il brutto infortunio e conquistare il decimo scudetto di fila".

(ANSA).