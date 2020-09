Gorlier, mobilità sostenibile pilastro Fca

(ANSA) - TORINO, 14 SET - "Per Fca la mobilità sostenibile è un pilastro fondamentale su cui si basano tutte le nostre attività. Solo in Italia, anche con il lancio delle produzioni legate alla mobilità elettrica ed elettrificata, Fca sta investendo cinque miliardi di euro, che toccano tutti i nostri stabilimenti, di cui due per il comprensorio di Mirafiori". Lo ha sottolineato Pietro Gorlier, responsabile delle attività europee di Fca in occasione dell'inaugurazione nel piazzale logistico del Drosso dell'impianto pilota Vehicle-to-Grid (V2G) che, quando sarà interamente completato, diventerà il più grande del genere al mondo.

"In questo contesto, oltre al V2G si inseriscono numerosi altri progetti - ha spiegato Gorlier - come i pannelli fotovoltaici della Solar Power Production Units: una superficie di 150 mila metri quadrati in grado di produrre 15 MW di elettricità e contribuendo così alla riduzione delle emissioni per oltre 5 mila tonnellate di CO2. O il Battery Hub che prevede l'assemblaggio di batterie con l'uso di tecnologie all'avanguardia. È ora importante che si definiscano gli aspetti normativi, sui quali le istituzioni stanno lavorando, e che si lanci un piano nazionale per l'infrastruttura di ricarica pubblica e privata che supporti il crescente numero di veicoli elettrificati". (ANSA).