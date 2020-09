Dermatite atopica,parte campagna Dalla parte della tua pelle

(ANSA) - TORINO, 14 SET - Consulti dermatologici gratuiti in trenta centri ospedaliero-universitari di tutta Italia, il 26 settembre, grazie alla campagna di sensibilizzazione 'Dalla parte della tua pelle'. Promossa per il secondo anno dalla Società Italiana di Dermatologia medica, chirurgica, estetica e delle Malattie Sessualmente Trasmesse (SIDeMaST), aiuta gli adulti che soffrono di questa patologia a intraprendere il percorso di cura più adatto alle singole esigenze.

"La Dermatite atopica è una malattia infiammatoria cronica molto diffusa in Italia, caratterizzata da prurito e secchezza della cute - spiega la professoressa Ketty Peris, presidente di SIDeMaST -. È una patologia che ha un forte impatto sulla qualità di vita dei pazienti: la campagna nasce lo scorso anno proprio con lo scopo di aiutare i pazienti a intraprendere il percorso di cura più adatto alle loro esigenze. SIDeMaST ha anche attivato dei video-consulti gratuiti in collaborazione con Pagine Mediche, proprio per continuare il percorso di assistenza, anche a distanza, per chi soffre di questa patologia debilitante".

Nei trenta open day del primo anno della Campagna oltre il 50 per cento delle persone visitate ha ricevuto durante i consulti la diagnosi di dermatite atopica e ha potuto iniziare il percorso di cura presso i centri specializzati. Le visite si svolgono in tutti i Centri in un'unica giornata, sabato 26 settembre, esclusivamente su prenotazione contattando il numero 02 89608825 dal lunedì al venerdì.

La Campagna ha il patrocinio di Adoi (Associazione Dermatologi Venereologi Ospedalieri Italiani e della Sanità Pubblica) e di Andea (Associazione Nazionale Dermatite Atopica) e realizzata grazie al contributo incondizionato di Sanofi Genzyme. (ANSA).