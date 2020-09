Chiellini "Juve parte per vincere, siamo fiduciosi"

(ANSA) - TORINO, 14 SET - "Come ogni anno la Juve parte per vincere. La nuova stagione sarà strana e difficile, dopo l'estate pazza del lockdown, ma stiamo lavorando e siamo fiduciosi". E' ottimista sull'inizio del campionato Giorgio Chiellini, intervistato da Sky in occasione del lancio di Mate, la nuova communication web agency di cui è socio con Claudio Marchisio. (ANSA).