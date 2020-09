Blitz Torino per Murru,terzino pronto cambiar maglia

(ANSA) - TORINO, 14 SET - Nicola Murru è a un passo dal Torino: con un vero e proprio blitz, il direttore sportivo Davide Vagnati sta per centrare il quarto acquisto estivo del club granata, che corre così ai ripari dopo l'infortunio in allenamento di Ricardo Rodriguez.

Ieri lo svizzero ha lasciato il Filadelfia per un "evento traumatico con interessamento agli adduttori della coscia destra", così la società non ha voluto farsi trovare impreparata all'esordio del campionato e oggi ha bussato alla porta della Sampdoria per il terzino 26enne. Il giocatore potrebbe ritrovare Marco Giampaolo già domani, alla ripresa degli allenamenti, dopo il lunedì di riposo. (ANSA).