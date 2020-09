Baseball: Torino-Avigliana-Settimo al lavoro per Europei '21

(ANSA) - TORINO, 14 SET - Torino, Settimo e Avigliana sono al lavoro per l'organizzazione degli Europei di baseball, in programma nel settembre 2021, che riporteranno in Italia la rassegna continentale 22 anni dopo l'ultima edizione, ospitata nel '99 a Bologna, Parma e Reggio Emilia. La rassegna è stata presentata oggi, a Torino, pochi giorni l'assegnazione ufficiale alla candidatura torinese, dal presidente della Federazione Italiana baseball e softball Andrea Marcon, dagli assessori allo Sport della Regione Piemonte Fabrizio Ricca e del Comune di Torino Roberto Finardi, dai sindaci di Settimo, Elena Piastra, e di Avigliana, Andrea Archinà, alla presenza del ct della nazionale azzurra Mike Piazza. "Vincere la gara con le altre candidate non è stato facile - ha ricordato Marcon - anche perché abbiamo presentato la candidatura l'Italia era l'epicentro della pandemia in Europa. Si potrà fare un'azione comune per la promozione dell'evento con le Apt finals di tennis (a Torino dal 2021 al 2025, ndr)". Gli Europei "sono un'occasione di crescita sportiva e infrastrutturale, per essere all'altezza della competizione", ha detto il sindaco di Avigliana. A Settimo "il baseball è stato davvero strumento di riscatto sociale, in un'area che è un punto d'incontro con Torino", ha sottolineato Elena Piastra. "L'auspicio - ha aggiunto Finardi - è che i campionati europei possano fare conoscere di più il baseball e fare lievitare il numero dei tesserati".

"Potere lavorare all'organizzazione di quest'evento è un ottimo segnale in questo 20020 così difficile e abbiamo la fiducia che tra un anno ci possa essere anche il pubblico ad assistere alle gare". La nazionale italiana giocherà almeno una volta in ognuna delle tre sedi. "E dopo la partita - ha scherzato Mike Piazza - vogliamo Barolo e tartufo bianco ...".

