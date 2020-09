Scuola: Chiorino, non pensiamo solo a virus, sfida è futuro

(ANSA) - TORINO, 13 SET - L'anno scolastico che inizia domani "sarà uno dei più delicati e particolari del Dopoguerra. Non ci siamo mai arresi e non posso nascondere la grande soddisfazione per la riapertura delle scuole. Da oggi si si guardi avanti e si riporti al centro la scuola. E' al futuro che, ora, abbiamo il dovere di guardare con fiducia, vigile serenità, sicurezza e determinazione". Sono alcuni passaggi del messaggio dell'assessore all'Istruzione della Regione Piemonte, Elena Chiorino.

"Non dobbiamo commettere l'errore di concentrarci soltanto sul virus - sottolinea l'assessore - Perché la vera sfida, oggi, con tutte le precauzioni garantite, deve essere quella di preoccuparci soprattutto del futuro dei nostri bambini e ragazzi".

La strada è "sostenere la qualità della didattica, rimettendo davvero la scuola e la qualità della stessa al centro dell'attenzione, consapevoli che è proprio tra le mura dei nostri istituti che si creano le basi, le radici, per formare le generazioni future, Radici - prosegue l'assessore Chiorino - che non possono attecchire e crescere solamente di fronte a uno schermo, nonostante le possibilità offerte dalla didattica a distanza, favorite dai progressi della tecnologia". (ANSA).