Nosiglia in piazza, la Chiesa è con i lavoratori

(ANSA) - TORINO, 12 SET - "Non è la prima volta che partecipo a momenti come questi e mi auguravo di non doverli ripetere.

Purtroppo le situazioni invece di risolversi si vanno sempre più ingarbugliando a scapito di coloro che ne subiscono ormai da tempo le conseguenze negative. Non possiamo rassegnarci al declino e alle difficoltà soprattutto per i giovani e per tante aziende che chiudono e lasciano i loro operai senza lavoro. Per questo sono qui in piazza con voi, per portarvi la solidarietà della Chiesa".

Con queste parole l'arcivescovo di Torino, mons. Cesare Nosiglia è intervenuto oggi sul palco della manifestazione per il lavoro RinascitaTorino organizzata in piazza Castello da Cgil, Cisl e Uil.

"Torino - ha aggiunto Nosiglia - deve ritornare ad essere un polo industriale e vanno salvaguardate le sue eccellenze nei settori del manifatturiero, del commercio, dell'agroalimentare e dei servizi. Ho provato diverse volte a rivolgermi ai vertici istituzionali nazionali e locali perché considerassero il lavoro il primo loro dovere e vi assicuro che continuerò a 'importunarli' per sollecitare chi ha il compito di affrontare i problemi della disoccupazione e della precarietà che assillano tanti operai e le loro famiglie, ad essere meno assenti nell'ascolto della base e più concreti e coerenti". (ANSA).