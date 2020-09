Coronavirus,studenti Borgosesia in fila per test sierologici

(ANSA) - VERCELLI, 12 SET - Sono iniziati questa mattina nei giardini pubblici di Borgosesia (Vercelli), in collaborazione con la Croce Rossa, i test sierologici rivolti ai mille studenti che frequentano le scuole cittadine. L'iniziativa, voluta dal sindaco Paolo Tiramani, è dedicata a tutti i bambini e ragazzi di scuole d'infanzia, primaria e secondaria di primo grado, e ha come obiettivo far partire l'attività i classe in tutta sicurezza. Il progetto di screening sierologici alla popolazione studentesca è stato abbracciato anche dai sindaci di Varallo e Quarona, rispettivamente Eraldo Botta e Francesco Pietrasanta, allo scopo di mappare circa 5000 studenti delle scuole di Varallo, Quarona, Alagna, Balmuccia, Boccioleto, Cravagliana e Scopello. "E' un'iniziativa unica in Italia - commenta Tiramani all'avvio delle operazioni davanti al municipio -, fatta insieme a tutti i Comuni della Valsesia. Stiamo registrando al momento massima affluenza al test sierologico gratuito". A Borgosesia, nel maggio scorso, era stata condotta un'indagine epidemiologica rivolta alla popolazione adulta, con una base di partenza di circa 10.000 test sierologici previsti. (ANSA).