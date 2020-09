Cade in dirupo raccogliendo legna, morto in Valsesia

(ANSA) - VERCELLI, 12 SET - Il corpo di un uomo di 71 anni è stato recuperato questa notte in fondo ad un crepaccio dai vigili del fuoco di Varallo, in località Parone. La vittima è una persona del luogo che ieri sera era andato a raccogliere della legna. I vigili, giunti sul posto, in prossimità di una forte pendenza del terreno hanno trovato alcuni oggetti e attrezzature dell'uomo. Vista l'area molto impervia, è stato necessario l'intervento di squadre della Guardia di Finanza del Soccorso Alpino. Le operazioni di recupero della salma, che si trovava in fondo al burrone, sono proseguite fino alle 3.

Presenti sul posto anche i carabinieri di Varallo. (ANSA).