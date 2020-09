Terremoti: scossa 3.1 nell'Alessandrino, a 25 km profondità

(ANSA) - ALESSANDRIA, 11 SET - Scossa di terremoto, in mattinata, di magnitudo 3.1, a Serravalle Scrivia (Alessandria), a una profondità di 25 chilometri. E' stata localizzata alle 11,29 dalla sala sismica INGV (Istituto nazioale geofisica e vulcanologia) Roma.

Come riferito dai carabinieri della Compagnia di Novi Ligure, nessuna chiamata al centralino. Ai vigili del fuoco di Alessandria, invece, si è rivolto un abitante della zona per segnalare la scossa, ma senza richiedere intervento per danni.

