Teatro: Tpe e Festival Colline riaprono al pubblico

(ANSA) - TORINO, 11 SET - Jacopo Gassman, il piu' 'piccolo' dei figli del grande Vittorio, inaugura il 25 settembre all'Astra di Torino la stagione autunnale del Teatro Piemonte Europa (Tpe) -Festival delle Colline torinesi con lo spettacolo 'Niente di me' che passerà in anteprima il 23 settembre alla Biennale Teatro di Venezia. Una stagione ricchissima e con titoli nuovi che dimostra lo sforzo di voler riportare il teatro in scena con il pubblico dopo alcuni spettacoli in remoto nei mesi estivi. Una stagione decisa in tandem tra Tpe e Festival delle Colline, con 14 titoli tra cui 5 della 25/a stagione del Festival delle Colline e due della rassegna Palcoscenico Danza 2020.

Una sinergia spiegata oggi dal direttore del Tpe, Valter Malosti e del Festival delle Colline Sergio Ariotti riportando una frase dello psicanalista James Hillman: '"assumiamoci il rischio della nostra immaginazione".

Tra gli appuntamenti più attesi 'I vivi' di Ade Zeno, con Juri Ferrini, probabilmente il primo spettacolo sul lockdown legato al Covid, 'Nella lingua e nella spada', di Elena Bucci sull'amore tra Oriana Fallaci e Alekos Panagulis e ''L'angelo di Kabane' di Henry Naylor, con la brava Anna Della Rosa sulla vita di una giovane combattente curda. (ANSA).