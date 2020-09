Scoppio Quargnento: processo in Assise, rinvio al 16 ottobre

(ANSA) - ALESSANDRIA, 11 SET - Subito un rinvio, in fase preliminare, al 16 ottobre per il processo in Corte d'Assise ai coniugi Giovanni Vincenti e Antonella Patrucco, accusati di omicidio plurimo doloso aggravato per lo scoppio doloso della cascina di Quargnento (Alessandria) nel quale, nella notte tra il 4 e il 5 novembre del 2019, persero la vita i vigili del fuoco Matteo Gastaldo, Marco Triches e Antonino Candido; rimasero feriti altri due pompieri e il carabiniere Roberto Borlengo. E' stata accolta, infatti, la richiesta unanime (difesa, accusa, parti civili) di rinvio in attesa dell'imminente decisione (22 settembre) della Corte Costituzionale per sulla possibilità del rito'abbreviato anche per reati che prevedono l'ergastolo dopo la legge 33/2019.

La stessa difesa dei Vincenti aveva sollevato il quesito sulla eventuale incostituzionalità, respinta però dal gip Bargero.

Il 23 luglio Vincenti e la moglie e moglie sono già stati condannati - col rito abbreviato - a 4 anni, in continuazione, per i reati di lesioni personali, crollo doloso, truffa all'assicurazione (fraudolento danneggiamento beni assicurati), tutti aggravati; assolti dall'accusa di calunnia. (ANSA).