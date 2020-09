Musica: Unione Musicale riparte, 68 concerti fino a Natale

(ANSA) - TORINO, 11 SET - E' una ripartenza a 360 gradi quella portata avanti dall'Unione Musicale di Torino che oggi ha presentato al Teatro Vittoria la sua stagione di Concerti dal vivo per il trimestre ottobre-dicembre. Una stagione con una grande varietà di proposte, in tutto 68 appuntamenti al Conservatorio e al Teatro Vittoria che coinvolge 145 musicisti tra solisti ed ensemble che esplorano repertori diversi, dagli autori più classici alle rarità. Un cartellone mirato a valorizzare e sostenere la qualità artistica italiana duramente provata dall'interruzione forzata degli ultimi mesi.

Si parte il 14 ottobre al Conservatorio, con il recital del Trio Debussy per concludere il 16 dicembre con il concerto beethoveniano di Pietro De Maria, sempre al Conservatorio.

Insieme alla stagione madre, oggi il direttore Giorgio Pugliaro ha anche presentato la rassegna 'Prima di domani', 10 concerti al Conservatorio, dal 22 al 30 settembre, che recupera alcuni filoni tematici lasciati in sospeso a febbraio, con grandi artisti quali il Trio di Parma, Pietro De Maria, Francesca Dego e Francesca Leonardi, Andrea Lucchesini. (ANSA).