Higuain pronto a firmare con l'Inter di Miami

(ANSA) - ROMA, 11 SET - Gonzalo Higuain e la Juve sono ai saluti. L'attaccante argentino è sul punto di firmare con l'Inter di Miami, che di recente ha già ingaggiato il compagno in bianconero Matuidi, un contratto fino al dicembre 2022. Si attende solo l'annuncio per l'ingaggio del 'Pipita', che avrebbe già raggiunto l'accordo per una ricca buonuscita con il club torinese. Lo riferisce il canale argentino TycSports. (ANSA).