Eventi sportivi a 'impatto zero', accordo Politecnico-Awe

(ANSA) - TORINO, 11 SET - Fare ricerca e progettare eventi sportivi che rispettino standard di sostenibilità energetica e riciclabilità: è l'obiettivo dell'accordo quinquennale siglato tra il Rettore del Politecnico di Torino, Guido Saracco e Romy Gai, legale rappresentante di Awe International Group Plc, leader nella sport industry.

L'accordo vuole mettere le base a progetti di ricerca, innovazione e formazione nell'organizzazione di grandi eventi sportivi e nella consulenza nell'industria sportiva con un approccio rivolto a sostenibilità e all'economia circolare, quali basso consumo di energia e acqua, basse emissioni di CO2, integrazione di fonti energetiche rinnovabili, riciclabilità dei materiali .Tra gli obiettivi la definizione di un 'certificato verde' da assegnare per il rispetto degli standard.

Per raggiungere tali obiettivi Awe collabora con lo studio di architettura di Benedetto Camerana, autore del Musei Juventus, Alfa Romeo, Ferrari, dell' arco Olimpico di Torino, e a breve dei centri sportivi GoFit, "Questa collaborazione - dice Saracco - va nella direzione intrapresa dal Politecnico di formare nuove professionalità in grado di coniugare la ricerca tecnologica con il rispetto di ambiente e sostenibilità in settori anche lontani dal produttivo" Il progetto "nasce con la visione di lasciare un'impronta sociale positiva nella sport industry attraverso la ricerca della sostenibilità - aggiunge Romy Gai - quello che è accaduto negli ultimi mesi ha cambiato i paradigmi e accelerato la necessità di un approccio sostenibile anche per i grandi eventi sportivi". (ANSA).