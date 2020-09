Scuola: test sierologici aperti a studenti di tutta Valsesia

(ANSA) - TORINO, 10 SET - Si allarga agli studenti di ogni ordine e grado di tutta la Valsesia l'iniziativa nata dal Comune di Borgosesia (Vercelli) che per prima ha dato la possibilità agli allievi delle scuole cittadine di sottoporsi al test sierologico. Tra sabato e domenica potranno farlo circa 5.000 ragazzi delle scuole valsesiane, dall'infanzia alle superiori.

L'iniziativa è frutto della volontà del sindaco di Borgosesia, Paolo Tiramani, che ha coinvolto i suoi colleghi di Quarona e Varallo, Francesco Pietrasanta ed Eraldo Botta. Sabato a Quarona i bambini e ragazzi saranno accolti, dalle 8,30 alle 20, nella tenda allestita dalla Croce Rossa nei giardini pubblici, mentre domenica, con gli stessi orari, i test saranno effettuati a Varallo nel parco di Villa Durio, per tutti gli alunni delle scuole di Varallo, Quarona, Alagna, Balmuccia, Boccioleto, Cravagliana e Scopello. "La Valsesia non è mai stata unita come in questo momento nell'intento di proteggere la popolazione - sottolinea Tiramani -; con i colleghi sindaci dei Comuni dove si trovano i principali plessi scolastici del territorio siamo convinti della necessità di dare priorità ai ragazzi. Siccome il Ministro Azzolina non ci ha dato l'impressione di attivarsi opportunamente, - conclude Tiramani -ci siamo dati da fare noi".

(ANSA).