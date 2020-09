Orchestra Sinfonica Rai, in autunno torna il pubblico in sala

(ANSA) - TORINO, 10 SET - "Fare musica per noi non è solo una professione, ma una necessità fisica, da condividere con il pubblico, e siamo felici di riaprire l'Auditorium, anche se solo a 200 persone per sera. Nella speranza che da gennaio si torni alla normalità". Con queste parole il direttore artistico Ernesto Schiavi ha presentato a Torino i Concerti d'autunno dell'Orchestra Sinfonica Rai che verranno inaugurati il 17 settembre dal maestro Daniele Gatti con un programma dedicato a Beethoven, di cui verranno eseguite le Sinfonie n.4 e n.7.

Nel corso della stagione, che vede sul podio grandi direttori come Fabio Luisi, Michele Mariotti e Daniel Harding, oltre a James Conlon, il cui contratto come direttore principale terminerà a dicembre, verranno presentati anche due concerti di musica contemporanea nell'ambito di Rai Nuova Muisca e due in omaggio a Federico Fellini, diretti da Marcello Rota. Per garantire la sicurezza delle grandi orchestre è stato allargato il palcoscenico rubando le prime 5 file. "Tutti i concerti - ha spiegato il sovrintendente Pasquale Alessandro - verranno trasmessi in diretta su Rai Radio3 e gratuitamente in streaming sul sito Rai. Per noi questa ripresa è una grande sfida. Da vincere!". (ANSA).