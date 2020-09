Non rientra da permesso, evasa detenuta a Torino

(ANSA) - TORINO, 10 SET - Evasione dal carcere di Torino.

Una detenuta trentenne, con fine pena 2025, non ha fatto rientro in cella al termine della fruizione di un permesso premio di quattro giorni. A renderlo noto è Leo Beneduci, segretario generale dell'Osapp, Organizzazione Sindacale Autonoma di Polizia Penitenziaria.

"Mai come in questo periodo viviamo un drammatico momento di completo stato di abbandono e la Polizia Penitenziaria si trova sempre più sola e in condizioni disumane a risolvere le criticità che si presentano nel quotidiano con grave penuria di personale senza strumenti e mezzi - sottolinea Beneduci -.

Chiediamo ancora una volta che il ministro Bonafede dichiari lo stato si emergenza e convochi un tavolo per affrontare una volta per tutte i problemi più urgenti". (ANSA).