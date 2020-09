Nomadi: Torino, sgomberato campo abusivo in via Reiss Romoli

(ANSA) - TORINO, 10 SET - Questa mattina è iniziato lo sgombero del campo nomadi abusivo di via Reiss Romoli a Torino.

Si tratta del secondo accampamento dopo quello di piazza D'Armi, entrambi nati dalla chiusura di quello di via Germagnano.L'azione della Polizia Municipale, in collaborazione con Polizia di stato e Carabinieri, è stata decisa dopo il monitoraggio di una settimana e la richiesta di abbandonare il terreno fatta agli occupanti dalla Città. L'operazione, con il supporto della Protezione Civile, si è svolta senza tensioni.

Due uomini ultra 65enni sono stati portati dai Servizi Sociali del Comune in un ricovero per anziani, due minori nell'alloggio di due parenti, messa a disposizione dall'Arcidiocesi di Torino.

Ultimato lo sgombero, è iniziata la demolizione delle baracche in via Reiss Romoli.

"Un sentito ringraziamento agli agenti della Polizia Locale di Torino Il loro lavoro è stato fondamentale per riportare legalità nell'area - commenta, in una nota l'assessore alla Sicurezza della Regione Piemonte Fabrizio Ricca. "È evidente che questo tipo di operazioni e lo sforzo degli agenti non sarebbe stato necessario se per lo sgombero di via Germagnano fossero stati presi provvedimenti differenti che non avrebbero portato a una dispersione dei vecchi occupanti su tutto il territorio comunale", conclude Ricca. . (ANSA).