Nasce Kinder Joy of moving Park, avvicina bambini allo sport

(ANSA) - VICOLUNGO (NOVARA), 10 SET - E' stato inaugurato all'Outlet di Vicolungo il 'Kinder Joy of moving Park', nato dalla collaborazione tra il Comune di Vicolungo, la società del Gruppo Ferrero Soremartec e Neptune, joint venture tra Nuveen Real Estate e Neinver, leader europeo nel settore degli outlet.

Si tratta di un parco ludico motorio, il primo del programma Kinder, per bambini dai 5 ai 12 anni. Si sviluppa su una superficie di oltre 1.700 metri quadrati, dotati di giochi unici e innovativi, che stimolano a sviluppare i pilastri del metodo educativo Joy of moving: efficienza fisica, coordinazione motoria, funzioni cognitive e abilità di vita.

"Kinder Joy of moving è un progetto internazionale di responsabilità sociale del Gruppo Ferrero, che coinvolge ad oggi 4,4 milioni di bambini in 34 Paesi - spiega il presidente di Ferrero, Bartolomeo Salomone - Nato per avvicinare bimbi e famiglie all'attività motoria e allo sport, il suo approccio guarda al futuro, allo sviluppo dei più piccoli e della loro personalità sociale".

Nella nuova area ci sono una arrampicata di oltre 5 metri, con quattro pareti e più percorsi di salita, una zona dove esercitarsi a fare surf, una postazione per il free jump, un fungo rotante. Presente anche Vico Junior, uno spazio gioco al coperto con annessa nursery e servizio childcare. Alla presentazione sono intervenuti anche il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, il sindaco di Vicolungo Marzia Vincenzi, il managing director di Neinver, Carlos Gonzalez (ANSA).