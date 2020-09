Droga: 17 dosi di crack nell'amuleto, arrestato pusher

(ANSA) - TORINO, 10 SET - Nascondeva la droga dentro gli amuleti portafortuna un pusher senegalese di 34 anni arrestato a Torino in Barriera di Milano.

Fermato per un controllo nella notte in corso Giulio Cesare, alla richiesta degli agenti di mostrare cosa nascondesse nella mano l'uomo è fuggito. Dopo una colluttazione, in cui un agente è rimasto ferito, il pusher è stato bloccato in via Leinì. Dalla perquisizione è emerso che indossava tre 'gri-gri', l'amuleto portafortuna. Uno di questi, modificato, aveva un foro per far uscire le dosi di stupefacente. Dentro l'amuleto c'erano 17 dosi di crack. (ANSA).