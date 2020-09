Con Expocasa riprendono le fiere al Lingotto

(ANSA) - TORINO, 10 SET - Dopo la lunga sosta imposta dall'emergenza sanitaria, riparte la stagione degli eventi fieristici torinesi: dal 26 settembre al 4 ottobre gli spazi di Lingotto Fiere ospitano Expocasa, lo storico appuntamento ospitato all'Oval, da anni punto di riferimento sul territorio nell'ambito dell'arredamento e delle idee per l'abitare.

La manifestazione giunta alla 57/a edizione, organizzata da GL events Italia in collaborazione, spiega una nota, "con tutte le aziende partecipanti che hanno deciso di essere presenti in un momento così significativo di ripartenza economica e sociale del Paese", sarà quest'anno gratuita. Per attirare e premiare il pubblico che verrà a visitarla.

. La visita, spiegano i promotori, "potrà svolgersi in piena sicurezza e in uno spazio di oltre 20.000 metri quadri, allestito per ritrovare una nuova normalità nel rispetto del distanziamento sociale e di tutte le altre misure anti Covid-19". Si tratta del primo evento pubblico all'Oval dopo i test universitari delle scorse settimane ai quali hanno partecipato 15.000 studenti. (ANSA).