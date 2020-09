Teatro: Arthur Miller inaugura stagione Stabile Torino

Il Teatro Stabile di Torino riparte, riaprendo tutti i suoi teatri: oltre al Carignano anche il Gobetti e le Fonderie Limone di Moncalieri. La capacità, oggi ridotta a un terzo dalle norme anti-Covid, potrebbe presto arrivare a circa la metà grazie a una nuova ordinanza regionale alla quale sta lavorando il governatore del Piemonte, Alberto Cirio. L'annuncio oggi, in occasione della presentazione della Stagione 2020-2021. La programmazione dei primi tre mesi, da ottobre a fine anno, prevede 32 i titoli, di cui 9 produzioni, 10 spettacoli ospiti e 13 allestimenti per Torinodanza.

A inaugurare la stagione il 5 ottobre al Carignano sarà 'Uno sguardo dal ponte' di Arthur Miller, con la regia del direttore artistico del Tst, Valerio Binasco, che aveva interrotto le prove dello spettacolo dopo 15 giorni a causa del lockdown. Ma la chicca rara sarà il debutto in prima mondiale l'8 dicembre del nuovo dramma del celebrato scrittore britannico Hanif Kureishi, 'The Spank', che ha scelto di far debuttare la piece prima in Italia che in Gran Bretagna, protagonisti Valerio Binasco e Filippo Dini.

Kureishi ha partecipato alla presentazione collegato da Londra, in conferenza stampa con il presidente del Tst Lamberto Vallarino Gancia, il direttore Filippo Fonsatti, i molti artisti protagonisti del cartellone, la sindaca di Torino Chiara Appendino, il presidente della Fondazione Crt Giovanni Quaglia, la responsabile Cultura della Compagnia di San Paolo Laura Fornaro.