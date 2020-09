Piemonte, 112 nuovi Covid positivi ma 77 asintomatici

(ANSA) - TORINO, 09 SET - Nuovo balzo dei contagi in Piemonte, 112 nelle ultime 24 ore, ma quelli asintomatici sono 77. Lo rende noto il bollettino odierno dell'Unità di crisi regionale, che non registra invece decessi. Il totale dei positivi dall'inizio dell'emergenza sale così a 33.447, mentre le vittime restano 4.152.

I ricoverati in terapia intensiva sono 9, come ieri, mentre quelli non in terapia intensiva sono 100, quattro in meno.

Le persone in isolamento domiciliare sono 1.755. I tamponi diagnostici finora processati sono 623.285, di cui 349.803 risultati negativi. (ANSA).