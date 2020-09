Manifattura Piemonte -15,3% nel 2/o trimestre

(ANSA) - TORINO, 09 SET - Il lockdown e la pandemia colpiscono duramente la manifattura piemontese, che nel secondo trimestre 2020 fa registrare una flessione a doppia cifra per produzione, fatturato e ordinativi. Ma la dinamica negativa è migliore di quella delle vicine Lombardia e Veneto, e la significativa liquidità immessa dal sistema bancario ha fatto in modo di impedire una degenerazione generale. E' quanto emerge dalla periodica Indagine congiunturale sull'industria manifatturiera, frutto della collaborazione tra Unioncamere Piemonte, Intesa Sanpaolo e UniCredit. La rilevazione ha coinvolto 1.719 imprese industriali piemontesi, per un numero complessivo di 96.569 addetti e un valore pari a circa 52,1 miliardi di euro di fatturato.

Se nel primo trimestre 2020 la produzione manifatturiera regionale aveva registrato una flessione del 5,7%, il calo produttivo nel periodo del lockdown compreso tra aprile e giugno è quasi triplicato, toccando il -15,3%. Il settore che ha tenuto meglio, l'alimentare, è calato del 2,8% ma il tessile, che ha avuto la performance peggiore, è sceso quasi del 33%. Il Piemonte è risultato diviso in due, con la parte nord a partire dal biellese con la situazione più difficile e la parte sud, con il cuneese e l'alessandrino, che ha tenuto meglio, grazie proprio al peso del settore alimentare.

"La contrazione del secondo trimestre di quest'anno - sottolinea il presidente di Unioncamere Piemonte, Gian Paolo Coscia - ci ha riportato indietro di oltre 10 anni, alla crisi del 2008/2009. Ora dobbiamo invertire la tendenza, affiancando la voglia di fare impresa, con politiche efficaci nazionali e locali di sostegno al credito e di sburocratizzazione". (ANSA).