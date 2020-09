Dissezione aortica, intervento mini-invasivo salva paziente

(ANSA) - TORINO, 09 SET - Trasferito in aereo da Malta per un aneurisma su dissezione aortica, un paziente di 71 anni è stato salvato alle Molinette di Torino - dove era già stato operato per analoghi problemi - con un intervento endoscopico mini-invasivo.

Si è trattato di un intervento endoscopico mini-invasivo, che ha permesso di raggiungere la parte malata dell'aorta, partendo dall'inguine del paziente attraverso la semplice circolazione sanguigna, dove è stata inserita una endoprotesi tubulare aortica lunga circa 20 centimetri e di diametro di 34 millimetri. L'intervento è riuscito a escludere dal circolo il tratto aortico a rischio di rottura e il paziente ha mostrato subito scomparsa del dolore e miglioramento delle condizioni cliniche, confermate da TC di controllo. L'intervento mini-invasivo ha permesso dopo soli due giorni di ricovero in terapia intensiva (diretta dal dottor Roberto Balagna) un rapido recupero del paziente che ha potuto lasciare l'ospedale dopo appena 5 giorni dall'operazione.

Dopo un breve periodo di stabilizzazione, il paziente è stato operato dal professor Fabio Verzini, della Chirurgia Vascolare diretta dal professor Pietro Rispoli, e dal dottor Denis Rossato, della Radiologia vascolare. Nelle prossime settimane il professor Verzini presenterà il caso in due Congressi internazionali. (ANSA).