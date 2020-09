Digitalizzazione, al via Cim4.0 Academy a Torino

(ANSA) - TORINO, 09 SET - Accompagnare le imprese nella trasformazione digitale, formando il loro personale manageriale con corsi personalizzati, a partire dalle competenze individuali di ciascuno. Questo l'obiettivo della Cim4.0 Academy, presentata oggi al Politecnico di Torino dal ceo di Cim4.0 Enrico Pisino, dal presidente Luca Iuliano, presenti il rettore Guido Saracco e fra gli altri in collegamento anche il sottosegretario del Mise Gian Paolo Manzella.

Il via 2 ottobre, con un corso di 350 ore distribuite su cinque mesi in modo da impattare il meno possibile con il lavoro quotidiano dell'azienda. La formazione parte in aula ma prevede anche una parte di apprendimento sul campo e accompagnamento per guidare la trasformazione. Si comincia da incontro individuale per capire i punti di forza e di debolezza della persona, e 160 ore saranno dedicate tutte all'apprendimento di nuove competenze digitali.

"Siamo partiti da un confronto con le aziende e le loro associazioni - hanno spiegato gli organizzatori - per capire le loro esigenze. Ma non puntiamo solo a sviluppare competenze bensì anche a metterle in pratica, risolvendo un caso reale in piccoli gruppi. Miriamo a valorizzare le risorse interne delle imprese, valorizzando così le imprese stesse".

"Il competence center di Torino - ha detto collegato per telefono Manzella - è diventato in breve tempo un punto di riferimento per tutta la rete italiana dei centri di questo tipo. Siamo di fronte a una grande sfida e servono centri che guidino questa rivoluzione che è innanzitutto culturale, ecco perché salutiamo con favore la nascita dell'Academy. Queste strutture possono diventare punti di snodo per la trasformazione che ci attende: ci sono risorse europee in arrivo, il momento quello giusto".