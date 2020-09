A Bra Artico Festival, tre giorni all'insegna della musica

(ANSA) - TORINO, 09 SET - Da domani 10 settembre al 12 settembre torna Artico Festival: tre giorni all'insegna della musica, con Motta, Federico Sacchi e Johnny Marsiglia.

Un'edizione light ospitata all'interno dei Giardini della Rocca di Bra (Cuneo): non si terranno infatti i classici laboratori, le presentazioni pomeridiane e le attività.

"Fino a qualche mese fa nessuno si sarebbe mai aspettato di dover tenere conto di cose come la distanza di sicurezza nell'organizzare un evento", spiega Roberto Piumatti, presidente dell'associazione Switch On che da quattro anni organizza Artico Festival: "Questo tuttavia non ha impedito all'associazione di continuare a lavorare nei mesi del lockdown, con la ferma volontà di farci trovare pronti non appena possibile. La costruzione del programma di Artico Festival 2020 è anche lo specchio di questa determinazione". "Siamo contenti che Artico Festival torni nel settembre braidese che anche quest'anno sarà ricco di appuntamenti. Un grazie all'associazione Switch On che, nonostante le difficoltà di organizzazione eventi in epoca post-covid, si è adoperata per portare a Bra ospiti molto apprezzati dai giovani", commentano il sindaco di Bra, Gianni Fogliato e il presidente del consiglio comunale Fabio Bailo, delegato alla cultura.

Apre le danze domani 10 settembre Motta, con la presentazione del suo libro Vivere la musica. Affrontare gli ostacoli, i cattivi maestri e le folli regole del gioco. Sul palco, racconta che cosa significa vivere con la musica. (ANSA).