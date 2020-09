Viaggiava con 42 mila franchi non dichiarati, fermato al confine

(ANSA) - DOMODOSSOLA, 08 SET - Aveva 42 mila franchi svizzeri nascosti in auto: e, per questo motivo, è stato fermato al confine di Iselle di Trasquera (Vco) e sanzionato. L'uomo, proveniente dalla Svizzera, stava entrando in Italia dal Canton Vallese. I doganieri in servizio alla sezione operativa territoriale di Iselle di Trasquera, in Ossola, hanno trovato nella sua auto 42mila franchi che non erano stati dichiarati. Il trasgressore, avvalendosi della possibilità di definire in maniera agevolata la violazione, ha pagato un importo di 4.808,40 euro come oblazione. (ANSA).