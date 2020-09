Referendum: Ivrea, Comune sposta i seggi dalle scuole

(ANSA) - IVREA (TORINO), 08 SET - Per il Referendum Costituzionale, a Ivrea, traslocheranno 14 sezioni elettorali su 24. Lo ha stabilito l'amministrazione comunale per i seggi solitamente allestiti nelle scuole Nigra, Fiorana, San Bernardo e Torre Balfredo. I seggi saranno spostati in altri locali, dall'ex sede del tribunale al pluriuso di via Fietta, per non interrompere l'attività delle scuole. "Si tratta di uno sforzo notevole che coinvolge oltre 13 mila elettori su 20 mila - fanno sapere dal Comune - con un costo economico che, però, si è reso necessario in questo particolare momento per non caricare di ulteriori criticità le scuole della città". (ANSA).