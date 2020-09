Metro 2 Torino, progettazione a Infra.To

(ANSA) - TORINO, 08 SET - Sarà Infra.To, società della Città di Torino specializzata nella gestione di infrastrutture, ad occuparsi della progettazione definitiva della linea 2 della metropolitana torinese. La delibera di affidamento è stata approvata oggi dalla Giunta comunale e riguarda l'intero tracciato di 28 chilometri da San Mauro a Orbassano, con 32 stazioni, depositi e parcheggi di interscambio, per la cui realizzazione è stato stimato un costo di quasi 5 miliardi di euro. L'atto propone anche di demandare a successivi provvedimenti l'affidamento alla società della progettazione definitiva della prima tratta già finanziata con un contributo del Mit.

"Un'ulteriore tratta - spiegano da Palazzo Civico - potrebbe inoltre essere candidata per il prossimo bando del ministero destinato al finanziamento dei sistemi di trasporto rapido di massa". La Città di Torino ha inoltre chiesto al ministero l'inserimento della linea 2 tra le opere strategiche così da accedere ai finanziamenti che Cassa Depositi e Prestiti rende disponibili per lo sviluppo di grandi infrastrutture strategiche per il territorio. Un protocollo d'intesa firmato lo scorso anno tra Città e Cdp prevede infatti, tra le altre cose, il supporto a progetti di sviluppo della mobilità sostenibile e di potenziamento del trasporto pubblico urbano. (ANSA).