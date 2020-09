Lavazza Official coffee della Juventus

(ANSA) - TORINO, 08 SET - Parla ai 400 milioni di simpatizzanti bianconeri nel mondo la partnership tra Lavazza e Juventus. L'annuncio oggi alla Centrale di Nuvola, l'area eventi del nuovo haedquarter dell'azienda che, col suo caffè, scende in campo al fianco dei campioni d'Italia. Un accordo di durata pluriennale, che conferma la vocazione sportiva del torrefattore torinese e punta a bissare i successi nel mondo del tennis, un milione di tazzine di caffè servite l'anno sui campi del Grande Slam, e in quel del calcio inglese, dove è Official Coffee di Arsenal e Liverpool.

"Siamo orgogliosi di siglare questa partnership con un brand come Juventus, come noi torinese, italiano, con un'importante heritage familiare e dalla dimensione internazionale", spiega Sergio Cravero, Chief Marketing Officer del Gruppo Lavazza. "Lo sport rappresenta un pillar strategico del nostro brand per far apprezzare in tutto il mondo la vera cultura del caffè italiano e per raggiungere un pubblico trasversale di appassionati".

"Questo accordo - aggiunge Giorgio Ricci, Chief Revenue Officer di Juventus - unisce due brand italiani più importanti al mondo.

I progetti che andremo a realizzare insieme toccheranno diversi ambiti sfruttando i molti punti strategici di contatto tra le nostre realtà", (ANSA).