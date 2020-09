Al via la marchiatura del formaggio Bettelmatt

(ANSA) - DOMODOSSOLA, 08 SET - E' partita la stagione della marchiatura del formaggio ossolano 'Bettelmatt'. Le forme prodotte nei 7 alpeggi dell'Alta Val Formazza e Alpe Devero, laterali dell'Ossola, riceveranno il simbolo a fuoco che ne determinerà la certificazione di originalità di vero Bettelmatt, formaggio che viene prodotto in circa 5.000 forme in soli tre mesi di inalpamento, negli alpeggi attorno al Monte Arbola (3235 metri).

L'operazione di marchiatura si concluderà a novembre, sotto il controllo dei tecnici Agenform e dell'Unione Montana Alta Ossola, ente proprietario del marchio.

"La stagione del Bettelmatt - dice il presidente dell'Associazione Produttori, Silvano Matli - che era partita bene e in anticipo, ha subito un rallentamento, a causa del clima secco nel mese di agosto. Nonostante questo la produzione è comunque di buona qualità. Non è ancora possibile oggi determinare i numeri di forme prodotte, lo scopriremo solo al termine delle marchiature, ma siamo comunque soddisfatti soprattutto di poter sempre garantire un prodotto di pregio e gusto".

Sono 8 i produttori di Bettelmatt, 500 i capi di bestiame, 5 kg il peso medio di una forma. (ANSA).